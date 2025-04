Wagner Leonardo comenta chance de jogar pelo lado direito da zaga: "Não estou acostumado"

Wagner Leonardo admitiu dificuldade em jogar pelo lado direito da zaga. Celo Gil / Grêmio/Divulgação

A dificuldade defensiva do Grêmio ao longo da temporada levanta discussões sobre a possibilidade de Wagner Leonardo e Kannemann formarem a dupla de zaga ainda que seja incomum ver dois zagueiros canhotos jogando juntos.

Neste domingo (27), após o empate em 1 a 1 com o Vitória, Wagner Leonardo foi questionado sobre o assunto e admitiu que prevê dificuldade para jogar pelo lado direito e ser encaixado com Kannemann no time de Mano Menezes.

— Eu nunca iniciei uma partida pela direita. Em um jogo ano passado, devido a uma situação, acabei jogando pela direita, mas não estou acostumado. Vamos ver o que o professor pensa — afirmou o camisa 3.

A volta de Kannemann após a cirurgia no quadril aconteceu no Gre-Nal justamente pela lesão sofrida por Wagner Leonardo. O argentino atuou diante do Godoy Cruz, na Sul-Americana, mas foi preservado neste domingo, quando Wagner Leonardo voltou.

O jogo contra o CSA, na quarta-feira (30), pela Copa do Brasil, será o primeiro no qual Mano Menezes terá os dois zagueiros canhotos à disposição.