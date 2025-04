Marcos pôde levar a cachorra Lolita para a nova residência. @marcosoliveiraator / Instagram / Reprodução

O ator Marcos Oliveira, conhecido pelo papel de Beiçola (do seriado A Grande Família), se mudou para o Retiro dos Artistas, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (10). A casa foi uma doação de Marieta Severo, com quem contracenou na produção da Globo.

A atriz também doou outros imóveis – a nova morada de Marcos, inclusive, se chama Vila Marieta.

— É maravilhoso morar em uma casa com esse nome, de uma grande artista, que tem consciência da sua função social. Fico muito emocionado. O mundo, a vida, ainda vale a pena — disse o artista em entrevista à Revista Quem.

Como foi a mudança

Ele recebeu a novidade da administradora do Retiro dos Artistas, Cida Oliveira. Em uma publicação no Instagram, o artista agradeceu pelo apoio que recebeu de outras colegas de profissão, como Tatá Werneck e Rose Scalco.

"Agora posso dormir tranquilo", escreveu Marcos.

Quando recebeu o anúncio de despejo pela última vez, em agosto do ano passado, o ator hesitou em se mudar para a residência, por medo de não poder cuidas dos três cachorros, Mel, Preta e Lolita.

Agora, o Beiçola levou uma das amigas de quatro patas para o Retiro, e pode visitar as outras em outro espaço (não informado).

Complicações financeiras

Marcos Oliveira enfrenta dificuldades financeiras há anos. Em 2016, ele conseguiu trabalho após escrever no Facebook que precisava de uma oportunidade. Durante a pandemia, o ator passou por problemas de saúde e outros períodos desempregado. Na época, fãs fizeram uma vaquinha na internet para ajudá-lo.

Diagnosticado com diabetes, o eterno Beiçola também precisou de uma cirurgia para tratar uma fístula em julho de 2022, que o fez usar uma bolsa de colostomia. No ano seguinte, ele chegou a pedir dinheiro via pix para se alimentar.

Em setembro de 2024, a atriz e influenciadora de conteúdo erótico Martina Oliveira, que ficou conhecida como "filha do Beiçola" ou "Beiçola do Only Fans", ajudou Marcos a quitar as dívidas do aluguel de um apartamento em Botafogo, no RJ.

Com a doação dela, o ator não foi despejado. Martina pagou cerca de R$ 19 mil.

— Tenho a sensação de que devo alguma coisa para ele após tanto tempo usando esse nome. Eu senti que era minha obrigação ajudar — disse a jovem, na época.

O Retiro dos Artistas

Segundo a Revista Quem, o residencial foi criado em 1918 como forma de apoio a profissionais do entretenimento em situação de vulnerabilidade. Atualmente presidida pelo ator Stepan Nercessian, o local depende de doações e trabalho voluntário.

Quem mora no Retiro ganha plano de saúde e atendimento médico semanalmente, além de sessões de fisioterapia diárias e técnicos de enfermagem disponíveis a todo momento. Os moradores também podem usufruir de aulas de yoga, atendimento psicológico, salão de beleza, biblioteca, teatro e piscina.