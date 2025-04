Dois torcedores do Colo-Colo morrem antes da partida contra o Fortaleza pela Libertadores; gramado é invadido e jogo cancelado

Cenas de guerra marcaram o jogo entre Colo-Colo x Fortaleza, pela Libertadores, nesta quinta-feira (10). Na metade do segundo tempo, torcedores chilenos invadiram o gramado do Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, fazendo com que os jogadores do clube brasileiro corressem para o vestiário para se proteger.

A confusão, entretanto, começou do lado de fora. De acordo com o La Tercera, do Chile, alguns torcedores do Colo-Colo tentaram entrar sem ingresso no estádio e isso causou confusão com a polícia. Várias pessoas ficaram feridas e duas morreram — uma jovem de 18 anos e um adolescente de 13 —, por conta de atropelamento de um carro policial. Além disso, pelo menos 10 foram presos.

Quando a notícia chegou dentro do Monumental, a torcida se revoltou, quebrou o acrílico que separa a arquibancada do campo e invadiu. Os jogadores do Colo-Colo precisaram conter os invasores, visto que a polícia demorou a agir.

Com isso, a partida foi interrompida e não foi retomada, com o placar de 0 a 0. O Fortaleza é o próximo adversário do Inter. As equipes se enfrentam no domingo (13), 20h, na Arena Castelão, pelo Brasileirão.

Investigação

O Ministério Público investiga as causas da morte dos dois torcedores.

— O que se sabe é que uma das grades esmagou esses dois jovens. Uma investigação está em andamento para saber se uma viatura policial esteve envolvida na situação — disse o promotor local Francisco Morales à imprensa. As autoridades não reportaram mais feridos ou prisões até o momento.

Bárbara Pérez, irmã de uma das vítimas, relatou que uma viatura policial passou por cima de uma cerca que já havia caído sobre sua parente.

— Ele a atropelou e a esmagou completamente. Ela chegou (ao hospital) sem sinais vitais. Veio com um tíquete na mão e seu documento de identidade — disse Pérez a repórteres do lado de fora do centro médico.

O general da polícia Alex Bahamondes informou à imprensa que um policial foi indiciado no caso e que seus depoimentos sobre os eventos estão sendo coletados. Segundo a mídia local, a segunda vítima era um garoto de 13 anos.

Cancelamento

A Conmebol informou na madrugada desta quinta-feira que o jogo foi cancelado.

Ficará sob análise da entidade, de acordo com o regulamento, se haverá continuação da partida em outra data ou se o Colo-Colo, por ser o mandante, perderá os pontos.

Manifestações do Fortaleza

A primeira manifestação do Fortaleza foi informando sobre a segurança dos jogadores e da comissão técnica:

"O Fortaleza informa que todos os atletas, diretores, comissão e staff estão bem e seguros após a invasão de alguns torcedores do Colo-Colo em campo, no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago."

Minutos depois, o clube trouxe mais informações, principalmente em relação aos torcedores que estava no estádio.