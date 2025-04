Seis pessoas morrem após queda de helicóptero no Rio Hudson, em Nova York, nos Estados Unidos; veja vídeo

Seis pessoas morreram após a queda de um helicóptero no Rio Hudson , em Nova York , nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (10). A informação foi confirmada pelo prefeito da cidade, Eric Adams.

— As seis vítimas foram removidas da água. Lamentavelmente, as seis foram declaradas mortas — disse Adams.

Eles são cinco membros de uma família de espanhóis e o piloto. A polícia está investigando as causas do acidente.

Quatro deles morreram no local e outras duas foram levadas para hospitais da região, mas não resistiram aos ferimentos, detalhou a chefe da polícia de Nova York, Jessica Tisch.

O helicóptero decolou às 14h59min locais (15h59min em Brasília) de um heliponto no sul da ilha de Manhattan, mas, depois de alguns minutos de voo, perdeu o controle e caiu no rio , relatou a chefe policial.

Imagens transmitidas por canais locais de televisão mostraram a rápida queda do helicóptero perto de um píer da cidade de Hoboken, em Nova Jersey, no rio que separa esse estado de Nova York, na altura de Manhattan.

O rio tem 60 metros de profundidade em algumas áreas e uma temperatura média de 8ºC durante esta época do ano.

"As imagens do acidente são horríveis. Deus abençoe os familiares e amigos das vítimas", escreveu em sua rede, Truth Social.

Embarcações auxiliaram no trabalho de resgate.

Em investigação

A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) confirmou o incidente com o helicóptero Bell 206 e disse que as causas serão investigadas.

Uma testemunha disse à AFP que pensou ter visto a hélice da aeronave "se despedaçar no céu".

Um porta-voz dos bombeiros indicou que, por volta das 15h17 locais (16h17 em Brasília), recebeu telefonema sobre a ocorrência. Unidades da polícia de Nova York e de Nova Jersey, divididas pelo rio Hudson, foram deslocadas para o local junto com embarcações dos bombeiros.

Outros acidentes

Nova York conta com vários helipontos junto aos rios Hudson e East, que rodeiam a ilha de Manhattan. De lá decolam e aterrissam todos os dias helicópteros de negócios e turismo.

As torres da cidade sobre a água, com suas vistas impressionantes da estátua da Liberdade e o perfil de Manhattan, são muito populares entre os turistas. Já foram registrados vários acidentes de aéreos nesta região.

Em 2018, um helicóptero caiu no rio East e deixou cinco mortos. Em 2009, a colisão entre um helicóptero turístico e um avião deixou nove vítimas fatais.

Naquele mesmo ano, um avião da US Airways teve que fazer um pouso de emergência sobre o rio Hudson, com seus 155 passageiros a salvo. O episódio ficou conhecido como "Milagre no Hudson".