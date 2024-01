Não é que se precise de motivos para falar em cerveja, mas em 2024 há um adicional: os 200 anos da imigração alemã, ao qual a bebida está associada. Sem contar que a colheita do lúpulo, principal insumo para a produção da bebida, ocorre no verão — no RS, cada vez mais cervejeiros artesanais se dedicam não só à produção da bebida, mas à cultura da planta. Nos últimos anos, o Estado e Porto Alegre se consagraram como centros cervejeiros. A Associação Gaúcha de Microcervejarias (AGM) aponta que, em 2022, havia 310 microcervejarias em 134 cidades — em Porto Alegre, eram 42 —, sem contar as 300 "ciganas", termo usado para marcas que não têm fábrica própria, e o cervejeiros caseiros. Os dados da AGM são baseados em levantamento do Ministério da Agricultura e Pecuária.