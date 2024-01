Ainda que seja época de muito trabalho, também é tempo de festa para quem cultiva a uva. Celebrar a vindima (do latim vindemia, que significa colheita das uvas) é uma tradição antiga em regiões vinícolas ao redor do mundo, com origens nos egípcios, gregos e romanos. Para os primeiros, vinha do culto do deus Osíris, que teria ensinado à humanidade o cultivo da videira e a vinificação. Na mitologia grega, era relacionada a Dionísio, que teria descoberto a viticultura e a levado a outros continentes. Ao chegarem a Roma, as celebrações passaram a ser conhecidas como vinalias e Dionísio se tornou Baco. Por aqui, regiões vitivinícolas do Estado se preparam com muitos eventos e, na impossibilidade de contemplar a todos, deixo aqui um gostinho: