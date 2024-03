Só os adeptos do quanto pior melhor podem achar que o crescimento do PIB de 2023 em 2,9% não é uma excelente notícia para o Brasil. Ou que só o governo tem a ganhar com isso. Poderia ter sido mais? Poderia. Mas também poderia sido três vezes menos, se as previsões catastróficas feitas no final de 2022 pela maioria dos economistas tivessem se confirmado.