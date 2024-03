Segundo levantamento divulgado pelo IBGE nesta sexta-feira (1º), o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 2,9% em 2023. O resultado, que coloca o país como a nona maior economia do mundo, veio muito próximo do projetado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), que previa crescimento de 3,1% da produção brasileira.