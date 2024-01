O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), utilizado para medir a inflação oficial do país, fechou 2023 em 4,62%, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com o resultado, o IPCA do ano passado terminou abaixo do teto de 4,75% da meta de inflação perseguida pelo Banco Central. Em 2021 e 2022, com índice de 10,06% e 5,79%, respectivamente, o IPCA havia estourado o limite.