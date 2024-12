Novo ano se inicia sem cobrança extra na conta de luz

Com a chegada do período chuvoso, aumenta a geração das usinas hidrelétricas.

A bandeira tarifária permaneceu verde de abril de 2022 até julho de 2024. A isenção na taxa extra retornou em dezembro de 2024 e será mantida em janeiro de 2025 devido a permanência das condições favoráveis de geração de energia no país.

Com a chegada do período chuvoso, melhoram os níveis dos reservatórios e aumenta-se a geração das usinas hidrelétricas. Dessa forma, se aciona menos empreendimentos com energia mais cara, como é o caso das usinas termelétricas.