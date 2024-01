O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu manter a rota e promoveu novo corte de 0,5 ponto percentual na taxa Selic, nesta quarta-feira (31), na primeira reunião do ano. Com essa atualização, o juro básico da economia do país fica em 11,25% ao ano — menor patamar desde fevereiro de 2022, quando estava em 10,75%. Esse é o quinto corte consecutivo na taxa.