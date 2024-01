A nova redução da Selic em 0,5 ponto percentual, confirmada pelo Banco Central (BC) nesta quarta-feira (31), sustenta a trajetória de encolhimento do juro básico do país. Agora, a taxa está em 11,25% ao ano. Esse corte específico não causa grandes mudanças nos investimentos e no crédito no país, mas segue preparando o terreno para inversão nesse cenário no médio e longo prazo, segundo especialistas.