Instituto Jama celebra 15 anos de trabalho pela educação pública

O Instituto Jama é uma organização social privada sem fins lucrativos, que investe recursos próprios em educação com o propósito prioritário de desenvolver pessoas e comunidades através de projetos e parcerias . Com sede em Porto Alegre, atua desde 2009 na formação de gestores escolares, na qualificação de professores, em programas de tecnologia e inovação, no apoio à infraestrutura das escolas, na concessão de bolsas de estudo e no estímulo a estudantes da educação. Os projetos estão vinculados a quatro eixos principais: Tecnologias e Inovação, Gestão Escolar, Bolsas de Estudos e Desenvolvimento Comunitário.

No novo site, criado em parceria com a BPool e a Agência da Vila, o público tem acesso à história do Instituto através da Linha do Tempo, que conta sobre a fundação do Jama e os principais projetos que moldaram a sua atuação. Há um espaço dedicado à apresentação de seus valores e princípios norteadores, além de informações e notícias sobre iniciativas que buscam criar oportunidades para estudantes e professores.