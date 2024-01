O mercado de trabalho formal gaúcho fechou 2023 no azul. O Rio Grande do Sul mais contratou do que demitiu pelo terceiro ano consecutivo. O Estado criou 47.395 vagas com carteira assinada no ano passado. Os dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados na tarde desta terça-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Mesmo com novo saldo positivo, o total de postos gerados mostra desaceleração ante anos anteriores.