Os moradores das ilhas de Porto Alegre são os primeiros a sair de casa e os últimos a voltar durante as enchentes. Sem diques, a água invade as moradias mesmo nas cheias regulares do Delta do Jacuí e do Guaíba. As enchentes extraordinárias, como em 1941 e 2024, são devastadoras no bairro Arquipélago. A água encobre as casas. Em alguns pontos, ficam visíveis apenas as copas das árvores mais altas.