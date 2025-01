Confira quem são os novos subprefeitos e coordenadores dos distritos de Caxias do Sul

Um dos distritos que ganhou um novo subprefeito foi Galópolis, com José Dapont assumindo o cargo Semma / Divulgação

O prefeito Adiló Didomenico anunciou na tarde desta segunda-feira (6) quem serão os novos subprefeitos dos 11 distritos de Caxias do Sul. Uma das novidades é a mudança do cargo de subprefeito do 1º Distrito para "coordenador de manutenção viária". A gratificação para os subprefeitos e coordenadores é de R$ 9.817,68 mensais, conforme a nova remuneração aprovada pela Câmara de Vereadores em dezembro, que contempla 50% de verba de representação.

O processo de escolha dos novos subprefeitos e coordenadores de Santa Lúcia do Piaí, Vila Oliva, Vila Seca, Fazenda Souza, Criúva, Vila Cristina, Galópolis, Forqueta, Desvio Rizzo, Ana Rech e 1º Distrito foi liderado pelo vice-prefeito Edson Néspolo, com a colaboração das comunidades, que indicaram nomes para liderar os distritos, montando uma espécie de "lista-tríplice". Em entrevista ao Pioneiro em 3 de dezembro, Néspolo disse que o critério de escolha seria a identificação com a comunidade, além de ter boa conduta, sem que a filiação partidária fosse preponderante. A decisão final coube ao prefeito e ao vice.

Na nova administração, há uma novidade referente ao 1º Distrito, que agora terá o coordenador de manutenção viária. Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, a mudança ocorre para oferecer "mais autonomia" ao nomeado. Esse distrito é formado por 28 comunidades próximas da sede administrativa municipal.

Além disso, quatro subprefeitos ficaram nos cargos, como Carlos Ramon em Vila Cristina, José Dapont em Galópolis, João Carlos Giordani em Santa Lucia do Piaí e Itacir Dall'Agnol em Fazenda Souza. No caso de Clodoreu Rizzotto, ele saiu da subprefeitura do Desvio Rizzo durante as eleições de 2024 e agora volta para assumir a coordenadoria do 1º Distrito.

Confira quem são os novos subprefeitos e coordenadores

Ana Rech - Marcos Saccaro

Vila Seca - Volnei Citon

Vila Cristina - Carlos Ramon*

Galópolis - José Dapont*

Forqueta - Jaime Tomasini

Criúva - Gilseu Daros

Santa Lúcia do Piaí - João Carlos Giordani*

Vila Oliva - Ivalderez Monteiro

Desvio Rizzo - Joel Alves de Moraes

Fazenda Souza - Itacir Dall'Agnol*

Coordenador de Manutenção Viária (antes era subprefeitura do 1º Distrito) - Clodoreu Rizzotto**

Coordenador Distrital - Elizeu Andreis

*Seguem no cargo;