A grande enchente de 1941 provocou debates sobre as medidas necessárias para evitar tantos prejuízos e mortes no Rio Grande do Sul. Quatro meses após a calamidade, o diretor do Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS), engenheiro Hildebrando de Araújo Góes, apresentou relatório com uma série de propostas, incluindo diques e aterramentos nas maiores cidades, barragens em rios da bacia hidrográfica do Guaíba, sistema de previsão de cheias e elevação dos leitos das rodovias e ferrovias.