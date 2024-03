No passado, sonhava-se com o momento em que o avanço tecnológico permitiria prolongar a vida – ficções científicas ilustram esse desejo humano há décadas. Em meio a chips no cérebro e bilionários que gastam fortunas para tentar evitar o envelhecimento, ainda que não seja possível escapar da morte, a tecnologia já se consolidou como aliada da medicina. Se até pouco tempo atrás o foco estava em diagnosticar e tratar as doenças quando surgiam, agora, o objetivo é antecipar-se a elas.