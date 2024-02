Antes encarado como uma espécie de atestado de óbito em vida, o diagnóstico de câncer ainda causa medo e apreensão em pacientes e familiares, mas sem o caráter de uma sentença de morte antecipada. Quanto mais precoce for a descoberta, mais chances de cura um tratamento pode ter. Com o passar dos anos, o conhecimento da ciência sobre a doença aumenta e, com ele, se arregimenta um portentoso aliado, a tecnologia. À luz do Dia Mundial do Câncer, em 4 de fevereiro, especialistas reiteram que a enfermidade, apesar de ser devastadora, não é invencível.