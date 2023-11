A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou a inclusão de mais um tipo de tratamento para câncer na lista obrigatória dos planos de saúde. Trata-se da incorporação do encorafenibe combinado ao cetuximabe para tratamento do câncer colorretal (parte do intestino). A decisão, tomada em 6 de novembro deste ano, em reunião da Diretoria Colegiada do órgão, foi divulgada nesta semana.