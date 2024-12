Manifestante morre em dispersão de protesto de alauítas na Síria, diz ONG

Uma pessoa foi morta e outras cinco ficaram feridas nesta quarta-feira (25), no centro da Síria, depois que as forças de segurança abriram fogo para dispersar manifestantes alauítas que protestavam contra um suposto ataque a um de seus santuários, informou uma ONG.

"Um manifestante foi morto e cinco outros ficaram feridos depois que as forças de segurança em Homs abriram fogo para dispersar os manifestantes que protestavam contra um ataque a um santuário", disse à AFP o diretor do Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), Rami Abdel Rahman, após a divulgação de um vídeo do suposto ataque.