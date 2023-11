Cerca de 3,5 mil homens devem ser diagnosticados com câncer de próstata até o fim do ano no Rio Grande do Sul, segundo estimativa do Ministério da Saúde. No Brasil, este é o segundo tipo de tumor mais comum entre homens, conforme o Instituto Nacional do Câncer (Inca). São 71,7 mil casos no país e 16,3 mil mortes em decorrência da doença todos os anos.