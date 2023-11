O câncer infantojuvenil é caracterizado como um grupo de doenças que afetam diferentes partes do corpo de crianças, adolescentes e jovens adultos, entre um e 19 anos. Segundo dados do Atlas de Mortalidade por Câncer (SIM), o grupo representa a primeira causa de morte na faixa etária no Brasil. Em 2021, último balanço divulgado pelo SIM, foram 2.425 mortes, sendo 1.375 masculinas e 1.067 femininas.