Infecção que se instala nos pulmões e realiza septicemia no sangue, a pneumonia pode ser contraída de quatro formas: através de vírus, de bactérias, fungos ou uso de compostos químicos, como entorpecentes. A doença, com sintomas similares aos de gripes e resfriados, atua na região dos alvéolos pulmonares e dificulta o contato do sangue com o oxigênio.