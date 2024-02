Para entender o que é a hipertensão, imagine o organismo como um edifício. Os vasos sanguíneos são simbolizados pelo encanamento que passa pelos diversos andares e apartamentos. O sangue é a água que abastece a estrutura. Se o sistema hidráulico desse prédio está programado para funcionar com determinada pressão e fazemos com que opere com pressão superior por um longo período, haverá problemas.