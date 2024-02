Quando se tem uma doença comum, o paciente deve começar o tratamento a partir do diagnóstico feito pelo médico. Com as raras, o processo é dificultado pela demora até a descoberta real da enfermidade. O Centro de Atendimento Integral e Treinamento em Doenças Raras (Casa dos Raros), que comemora um ano de atividade nesta quarta-feira (28), celebra a redução de um precioso tempo nesta etapa para dezenas de atendidos no espaço.