A ameaça de suspensão do atendimento de pacientes do IPE Saúde feita por um grupo de hospitais repercutiu entre deputados estaduais e gerou uma reação do governo Eduardo Leite, nesta terça-feira (27), na Assembleia Legislativa. Diante da preocupação dos parlamentares com o tema, o governo decidiu organizar um encontro entre o presidente do IPE Saúde e os deputados.