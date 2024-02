Os impactos dos repasses do programa Assistir e a possibilidade de suspender a oferta de serviços de saúde foram dois dos principais tópicos abordados durante o encontro entre representantes de municípios da Região Metropolitana, realizado na manhã desta terça-feira (27). A reunião promovida pela Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs), com o apoio da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal), contou com a presença de prefeitos, deputados, secretários municipais, diretores e profissionais de saúde que compõem a localidade.