Um dia depois do anúncio do governador Eduardo Leite e da secretária Arita Bergmann de ampliação dos recursos destinados aos Hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS) pelo programa Assistir, gestores de cidades da região metropolitana de Porto Alegre seguem prevendo prejuízos. Mesmo com o reajuste, Porto Alegre, Sapucaia do Sul e Novo Hamburgo estimam, juntas, cerca de R$ 78 milhões anuais de diferença entre o que recebiam antes e depois da criação do programa, em 2021. Os demais municípios ainda calculam os repasses conforme os novos parâmetros de distribuição.