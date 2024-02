Descontentes com o Programa Assistir, prefeitos da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal) se reuniram, nesta quinta-feira (25), com o governador Eduardo Leite para reforçar o pedido de revisão dos critérios de distribuição de recursos para a saúde. Leite e a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, teriam se comprometido a analisar as demandas e dar retorno até a segunda-feira (29).