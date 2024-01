Disposto a lançar candidato às prefeituras das maiores cidades do Rio Grande do Sul, com exceção de Porto Alegre, onde deve apoiar a reeleição de Sebastião Melo, o PL pretende apostar na renovação nas eleições municipais de outubro. São os casos de Pelotas e Santa Maria, cidades onde o partido se prepara para disputar a prefeitura com candidatos que nunca exerceram mandatos eletivos e dedicaram a maior parte ou toda a carreira ao setor privado.