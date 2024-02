Só pode ser obsessão. Com milhares de problemas para resolver, o presidente Lula insiste em perder tempo com o antecessor, Jair Bolsonaro. A última de Lula na eterna briga com Bolsonaro é um erro político primário: dizer que a eleição em São Paulo será um embate entre ele e Bolsonaro. Ora, o presidente deveria deixar a eleição para quem é candidato e não fazer esse tipo de vinculação, que apenas reaviva no país as chamas de uma disputa insana, que nada traz de produtivo.