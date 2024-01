Após meses de negociação, foram oficializadas nesta quarta-feira (24) as indicações de sete novos vice-presidentes da Caixa Econômica Federal — em um movimento que envolveu conversas entre o presidente Lula e lideranças do centrão. Em busca de apoio no Congresso, Lula retirou do comando do banco público no ano passado uma servidora de carreira para colocar o economista Carlos Vieira, indicado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).