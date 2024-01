O Congresso ultrapassou qualquer limite de bom senso ao aprovar o valor recorde de R$ 53 bilhões em emendas para este ano. O presidente Lula vetou uma parte do reajuste às emendas de comissão, definidas por áreas temáticas. O corte, de R$ 5,6 bilhões, ainda deixa o valor bem acima do praticado no ano passado. A previsão cai para R$ 11,1 bilhões, contra R$ 7,5 bilhões em 2023. Mas, por enfrentar um interesse direto dos parlamentares, há grande chance de o veto ser derrubado pelo Congresso a partir de fevereiro, no retorno do recesso.