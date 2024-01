Para entender a extensão do escândalo da espionagem praticada na Agência Brasileira de Inteligência (Abin) é preciso juntar tantos fios soltos que seria preciso desenhar. Falas de personagens vivos e mortos ajudam a explicar a operação da Polícia Federal que, nesta quinta-feira (25), bateu no gabinete do deputado Alexandre Ramagem, ex-chefe da Abin e ex-quase diretor-geral da Polícia Federal no governo de Jair Bolsonaro.