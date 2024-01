O programa Assistir, criado pelo governo do Estado para definir critérios de distribuição de verbas para hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS), terá um aumento no orçamento anual. A partir deste ano, os repasses chegarão a R$ 983 milhões, R$ 164 milhões a mais do que vinha sendo distribuído pelo Estado. O anúncio foi realizado na tarde desta segunda-feira (29) pelo governador Eduardo Leite e pela secretária de Saúde Arita Bergmann, em evento no Palácio Piratini.