A Secretaria Estadual da Saúde (SES) firmou convênio com a Fundação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Faurgs) para a compra de equipamento para detecção precoce da doença de Alzheimer. Por meio do Programa Avançar, o contrato prevê o repasse de R$ 1,4 milhão do governo do Estado para a aquisição de um dispositivo utilizado no estudo.