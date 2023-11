Um estudo indicou que o consumo de açúcar descontrolado pode aumentar os riscos de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. A resistência à insulina, uma das consequências dos altos índices do composto no corpo, reduz a capacidade de remover resíduos neuronais, o que aumenta o risco das condições. As informações foram publicadas pelo jornal O Globo.