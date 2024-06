A agência da Fundação Gaúcha de Trabalho e Ação Social (FGTAS) do Centro Histórico de Porto Alegre, que sofreu alagamento, vai oferecer mais um espaço de atendimento provisório para os trabalhadores, a partir da próxima segunda-feira (17). O Shopping Total, no bairro Floresta, vai contar com três guichês no segundo piso para as demandas do Sistema Nacional de Emprego (Sine).