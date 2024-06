A agência central do Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Porto Alegre, administrada pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), vai operar provisoriamente no Tudo Fácil Centro, que funciona dentro do Pop Center. Devido ao impacto da enchente, a unidade segue sem prazo para reabrir. A limpeza começou na manhã desta terça-feira (11).