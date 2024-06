A palavra recomeço define com precisão o Centro Histórico de Porto Alegre. Cerca de 40 dias após a enchente inundar estabelecimentos comerciais, restaurantes, bares, livrarias e bancas de revistas, o cenário ainda está distante do considerado ideal. Na Rua dos Andradas, uma imensa bandeira do Rio Grande do Sul pode ser vista no mezanino do complexo gastronômico e cultural UP Food Art, em atividade há apenas sete meses no ponto.