Economistas das principais entidades setoriais do Rio Grande do Sul cobraram, nesta quarta-feira (12), medidas mais céleres e robustas por parte do governo federal na recuperação dos efeitos da inundação no Estado. Em edição da reunião-almoço Tá na Mesa, a Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul) reuniu os economistas da Federação das Indústrias do Estado (Fiergs), da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado (Fecomércio-RS), da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Porto Alegre. Os profissionais analisaram as medidas emergenciais para contenção de prejuízos e retomada socioeconômica. O encontro ocorreu no Palácio do Comércio e marca a volta dos eventos presenciais da Federasul. O local estava dentro da mancha de inundação que atingiu o centro histórico de Porto Alegre.