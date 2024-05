A dona de casa Rochele Storck, 47 anos, pulou da retroescavadeira que salvou a sua vida e desandou a chorar. Ao lado do marido, Samuel Storck, 53, que trabalha como supervisor de calçados, eles foram retirados pela Defesa Civil de onde moram antes das 8h desta quinta-feira (2), no bairro Barrinha, em Campo Bom. A localidade sofre com a fúria das águas do Rio dos Sinos, que transbordou e segue avançando.