Cerca de 120 pessoas seguem no aguardo de ajuda e 56 foram resgatadas nas últimas horas em Candelária, no Vale do Rio Pardo. As pessoas ilhadas estão cercadas pelas águas há mais de 24 horas nas localidades de Rebentona e Linha do Rio. O socorro só é possível com a ajuda de helicópteros. A Força Aérea Brasileira disponibilizou duas aeronaves, que tentaram decolar de Santa Maria ao longo da terça-feira (30), mas não conseguiram chegar a Candelária em razão do mau tempo.