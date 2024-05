Numa repetição de frequência assustadora, o excesso de chuvas fez parte do Rio Grande do Sul submergir novamente ontem. Com mais de 300 milímetros de precipitação acumulada em menos de 24 horas, a nova investida da natureza arrastou pontes, rompeu estradas, alagou cidades e matou ao menos cinco pessoas, trazendo de volta a lembrança das enchentes que devastaram o Estado em setembro do ano passado.