Desmontada torre de telefonia que tinha risco de cair sobre shopping e hipermercado em Santa Maria

Com risco de desabar, uma torre de telefonia de 35 metros, localizada próximo às áreas do Monet Plaza Shopping e do Hipermercado Big, em Santa Maria, na região central do Estado, precisou ser desmontada durante o feriado de quarta-feira (20). Por motivo de segurança, os espaços situados na Avenida Fernando Ferrari foram interditados ainda na noite de segunda-feira (18). Com a desmontagem concluída na noite de quarta, ambos os estabelecimentos atenderam normalmente nesta quinta-feira (21).