Desemprego cai em sete Estados no terceiro trimestre de 2024, aponta IBGE

Rondônia lidera o ranking, com 2,1%, enquanto Pernambuco registrou o maior índice, com 10,5%. No fim de outubro, o instituto informou que taxa de desocupação no período que vai de julho a setembro fechou em 6,4%, a menor da série histórica, iniciada em 2012

