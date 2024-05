Em 24 horas, alguns municípios gaúchos registraram volumes de chuva superior à média esperada para todo mês. O Norte, Noroeste, Serra e Centro foram as regiões mais afetadas entre o começo da manhã de quarta-feira (1°) e 7h30min de quinta-feira (2). O valor mais alarmante, de 313,4 milímetros em 24 horas, foi registrado em Fontoura Xavier, no norte do Estado.