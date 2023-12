No encerramento do terceiro e penúltimo ano de gestão, o prefeito Sebastião Melo fez um balanço de políticas públicas que ganharam a vida real e listou demandas pendentes em Porto Alegre. Nesta entrevista, concedida no gabinete do 17º andar do Centro Administrativo Municipal Guilherme Socias Villela, no centro da Capital, Melo abordou temas como a revitalização do Centro Histórico, a assinatura de empréstimos internacionais para investir, os problemas no transporte público e as suspeitas que alcançaram a Secretaria Municipal da Educação (Smed). O prefeito evitou falar sobre reeleição, embora sua candidatura para um novo mandato seja considerada certa nos bastidores. Confira na sequência os principais trechos.