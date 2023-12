A prefeitura de Porto Alegre anunciou, na manhã desta quarta-feira (20), uma série de medidas a curto e médio prazo para lidar com o desabastecimento de água na Capital. Em entrevista coletiva, o prefeito Sebastião Melo e o diretor do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Maurício Loss, informaram que será feito um pedido para que a CEEE Equatorial instale geradores nas Estações de Tratamento de Água (ETAs), que têm relação com as áreas altas da cidade.